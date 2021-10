God of War per PC è compatibile con DualShock e DualSense?

Dopo l'annuncio di God of War per PC sono in molti a chiedersi se il gioco supporterà anche i controller o se sarà obbligatorio giocare solamente con la tastiera. Ecco la risposta ufficiale di Sony.

Il publisher fa sapere che "l'uscita di God of War per PC sarà accompagnata dal supporto garantito per controller e dalla possibilità di personalizzare i comandi della tastiera", il gioco supporterà i controller wireless di PlayStation (DualSense e DualShock 4) oltre ad una vasta gamma di joypad di terze parti, chiunque desideri invece giocare con mouse e tastiera potrà in ogni caso personalizzare totalmente i controlli per adattarli al proprio stile e alle proprie esigenze personali.

God of War esce il 14 gennaio 2022 su PC, disponibile in formato digitale su Steam ed Epic Games Store al prezzo di 49.99 euro, oltre al gioco il pacchetto include anche una serie di bonus da usare in-game come skin per lo scudo e il set armatura Voto di Morte per Kratos e Atreus.

Il gioco di Sony Santa Monica arriva su PC a oltre tre anni dal lancio su PlayStation 4 e nello stesso anno di debutto di God of War Ragnarok, il sequel in uscita su PS5 e PS4 nel corso del 2022.