God of War su PC? Cory Barlog: 'mi piacerebbe, ma non sono Kojima'

L'annuncio di Death Stranding per PC, un gioco nel quale Sony ha investito molte risorse - sia monetarie per il marketing, sia tecniche con il supporto di Guerrilla Games per il Decima Engine - ha stupito molti giocatori.

La notizia, in realtà, non è arrivata come un fulmine a ciel sereno, poiché dell'eventualità si era già parlato in passato. In ogni caso, ha spinto molti giocatori ad immaginare l'arrivo di altre proprietà intellettuali di Sony su PC. Ad un fan in particolare piacerebbe poter giocare a God of War nella sua forma nativa su PC, e non ha esitato a scrivere al director Cory Barlog per farglielo sapere: "È ora che God of War diventi giocabile in maniera nativa su PC, sir".

La risposta di Barlog si è rivelata piuttosto interessante: "Lo sapete, mi piacerebbe tanto. Purtroppo, la decisione è al di sopra del mio stipendio. Com'è ben noto, io non sono Hideo Kojima". A quanto pare, al director piacerebbe davvero molto vedere l'ultimo viaggio dello spartano anche su PC, ma la decisione finale spetta a Sony, che detiene tutti i diritti del franchise. Inoltre, ha aggiunto di non essere abbastanza influente come Hideo Kojima, che a quanto pare è riuscito a convincere Sony a portare il titolo anche su PC, sebbene in un secondo momento.

Ci teniamo a precisare che, in un certo modo, God of War è già giocabile su PC: il titolo ha recentemente trovato posto nel catalogo di PlayStation Now, come parte della nuova politica di Sony che prevede l'aggiunta di titoli ad alto budget a cadenza regolare e per un tempo limitato. Gli abbonati, quindi, possono giocarci su PC in streaming alla risoluzione 720p: non è come giocarlo in maniera nativa, ma sicuramente meglio di niente.