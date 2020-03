God of War su PC? Cory Barlog replica con uno sguardo pensieroso

Anticipato dal susseguirsi di diversi rumor, nel corso della giornata di martedì 10 marzo, è giunto l'annuncio della versione PC di Horizon: Zero Dawn, esclusiva PlayStation 4 sviluppata dal team di Guerrilla Games.

La notizia segna così la perdita di status di esclusività per le avventure di Aloy, ormai prossime a varcare i confini dell'ammiraglia di casa Sony per approdare su PC. In seguito alla conferma ufficiale della notizia, alcuni videogiocatori, piuttosto prevedibilmente, si sono domandati se altre produzioni disponibili solamente su PlayStation 4 potrebbero in futuro arrivare sulla piattaforma.



La curiosità ha spinto un fan ad interrogare direttamente Santa Monica Studios e Cory Barlog su di una possibile versione PC di God of War. Sempre piuttosto disponibile ad interagire con la community, il Game Director ha replicato alla domanda tramite il proprio account Twitter ufficiale. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, tuttavia, la risposta è giunta nella forma di una semplice emoticon dallo sguardo pensieroso: decisamente poco per alimentare le speranze di un porting del titolo.



A tal proposito, riportiamo le parole di Hermen Hulst, responsabile dei Worldwide Studios di Sony, che ha recentemente affermato che Horizon: Zero Dawn ha rappresentato un caso particolare e che il supporto ad hardware dedicato resta un focus principale.