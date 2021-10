God of War per PC disponibile al preordine: prezzo, peso e contenuti bonus

Contestualmente all'annuncio di God of War (2018) per PC, Sony ha ufficialmente dato il via ai preordini della nuova versione del gioco su Steam ed Epic Games Store.

Preordina God of War per PC

Su entrambi i negozi digitali God of War può essere pre-acquistato al prezzo di 49,99 euro. I giocatori potranno rivivere l'intera avventura dello spartano beneficiando del supporto alla risoluzione 4K, al framerate illimitato, all'ultra-widescreen 21:9, ai controller DualShock 4 e DualSense, e alle tecnologie NVIDIA DLSS e Reflex. Il DLSS (Deep Learning Super Sampling) consente di aumentare il frame rate e generare immagini nitide con le GPU Nvidia selezionate, mentre il Reflex a bassa latenza consente un gameplay più reattivo.

L'acquisto di God of War per PC darà inoltre l'accesso ai seguenti contenuti digitali bonus:

Set di armature Voto di morte per Kratos e Atreus

Skin per scudo Guardiano dell’esilio

Skin per scudo Brocchiero della fucina

Skin per scudo Anima elfica lucente

Skin per scudo Scudo oscuro

I requisiti di sistema non sono ancora stati rivelati nella loro interezza, ma Sony ha già anticipato che saranno richiesti almeno 80 GB di spazio sul disco di archiviazione.