God of War PC: FOV sbloccato tramite Cheat Engine tra le prime mod

Con l'arrivo su PC di quello che, per dirla come Digital Foundry, è un sensazionale porting di God of War, il kolossal di SIE Santa Monica viene immancabilmente attenzionato dai modder. Tra i primi DLC fan made troviamo ad esempio il sistema che sblocca i parametri per customizzare il FOV tramite Cheat Engine.

L'artefice di questo lavoro amatoriale è KingKrouchy, un utente del forum di Reddit che ha deciso di ovviare alla mancanza dello slider per il Field of View della telecamera alle spalle di Kratos tramite, appunto, l'aggiunta di un sistema che consenta agli utenti di modificare il FOV sfruttando il Cheat Engine.

In ragione dell'approccio adottato dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios nell'uso del piano sequenza in God of War come elemento fondante della sua esperienza videoludica di stampo simil-cinematografico, il redditor specifica che la sua mod per il FOV slider causa dei problemi nel passaggio dalle sessioni di gameplay alle cutscene, e viceversa. Al netto di queste limitazioni, il sistema escogitato dal redditor non sembra presentare ulteriori problematiche e consente di allontanare la telecamera alle spalle del Dio della Guerra e di sperimentare con la nuova inquadratura "allargata" nelle sessioni di esplorazione e nelle fasi di combattimento.

Nell'attesa che ulteriori mod contribuiscano a rendere decisamente più agevole il compito di chi desidera modificare il Field of View del capolavoro action diretto da Cory Barlog, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di God of War su PC, una conversione divina.