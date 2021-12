God of War PC con FSR su AMD RTX 6800 XT raggiunge i 60fps? Tutti i dettagli

La versione PC di God of War si avvicina a grandi passi. Santa Monica Studios ha in precedenza diffuso i requisiti di sistema per God of War PC, e adesso AMD ha svelato le prestazioni del gioco utilizzando le sue GPU.

Emerge così che God of War si avvicina ai 60fps (57fps per l'esattezza) usando una AMD RX 6800 XT con FideltyFX Super Resolution attiva sul preset Ultra Quality. L'edizione per mouse e tastiera del celebre titoli uscito originariamente su PlayStation 4 nel 2018 godrà inoltre di un'effettistica migliorata in termini di luci, ombre, occlusione ambientale ed effetti visivi quali nebbia e riflessi. I risultati raggiunti hanno tuttavia sollevato alcune perplessità tra gli utenti sui social come Reddit, riguardo le prestazioni raggiunte che non arrivano a 60fps precisi nonostante l'utilizzo della sofisticata tecnologia AMD.

Manca comunque poco all'uscita della nuova versione, disponibile dal prossimo 14 gennaio 2022 sia su Steam che su Epic Games Store. Ricordiamo a tal proposito che Santa Monica non sta realizzando il porting PC di God of War: ad occuparsene è infatti Jetpack Interactive, studio canadese noto per aver in passato collaborato con Bandai Namco per la realizzazione dell'edizione PC di Dark Souls, oltre ad aver dato il proprio contributo per lo sviluppo di diversi titoli Electronic Arts.