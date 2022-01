God of War PC: grafica e gameplay in un video leak di due ore

Pochi giorni prima del lancio dell'attesa versione PC di God of War, lo youtuber Sigma Hawk Gaming riferisce di essere già entrato in possesso di una copia del porting e lo testimonia pubblicando un video con oltre due ore di scene di gameplay.

Il filmato confezionato dal creatore di contenuti ci permette di sbirciare tra le pieghe del lavoro portato avanti dagli sviluppatori di God of War PC, Jetpack Interactive, partendo dalla già granitica esperienza grafica, ludica e contenutistica del capolavoro di Santa Monica Studio.

Il video walkthrough, purtroppo, non fornisce ulteriori indicazioni sulla configurazione hardware utilizzata, o tantomeno sulle funzionalità attivate: qualora foste interessati, potete ammirarlo in calce alla notizia. In base alle informazioni snocciolate fino ad oggi dalla divisione PlayStation di Sony, sappiamo che la versione PC di God of War includerà tutta una serie di migliorie grafiche e di ottimizzazioni, con numerosi parametri per customizzare la propria esperienza insieme a Kratos e Atreus.

La trasposizione PC del kolossal PS4 vanterà ombre a risoluzione più elevata, dei riflessi più realistici, un'occlusione ambientale più avanzata e il supporto a tecnologie come il Super Sampling "intelligente" DLSS e NVIDIA Reflex per ridurre la latenza. Non mancheranno poi il supporto alla risoluzione ultra-widescreen e la compatibilità piena con il DualShock 4 di PS4 e il controller DualSense di PlayStation 5. Il lancio di God of War su PC è atteso per il 14 gennaio su Steam ed Epic Store.