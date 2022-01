God of War su PC: Kratos senza barba e sopracciglia? Ora esiste grazie a una mod

L'uscita di God of War su PC è stata accolta con grande entusiasmo da critica e pubblico, ma comporta anche un altro interessante dettaglio: i modder sono già attivamente al lavoro sul titolo firmato Santa Monica Studio, preparando modifiche più o meno sostanziali ai contenuti di gioco e l'estetica generale.

Abbiamo già visto quali sono le migliori mod per God of War su PC, ma le sorprese continuano ad arrivare copiose con il passare dei giorni. Ed ecco che anche piccole mod visive possono lasciare il segno: volete giocare vestendo i panni di un Kratos più giovane, senza barba, senza sopracciglia e con un paio di folti baffoni? Adesso potrete farlo grazie alla mod di DisablePP già disponibile su Nexus Mods.

Il contenuto, intitolato semplicemente "Kratos No Eyebrows No Beard", non stravolge nulla dell'opera Sony in termini di gameplay e si limita ad agire solo sul suo iconico protagonista, che si presenta con un look a suo modo bizzarro per il personaggio, ma mantenendo comunque intatta la sua aura di temibile guerriero con il quale è meglio non scherzare, se non si vuole essere fatti a pezzi dalla sua poderosa ascia.

Nonostante i problemi relativi alla pirateria, God of War ha avuto un grande boom di giocatori su PC decretando quindi un successo immediato e destinato, probabilmente, a crescere ancora con il passare del tempo.