God of War PC: Kratos è un 'cattivo padre'? Una recensione scatena la polemica social

Nonostante il successo e la media voto stellare di God of War su PC, la nuova versione del kolossal action adventure di SIE Santa Monica non è esente da critiche, come quelle espresse a Kratos e al suo "cattivo esempio di padre" che hanno spinto la redazione di Siliconera ad assegnare un voto di 7 su 10 al porting PC.

La severità con cui è stata giudicato il comportamento tenuto dal Dio della Guerra nei confronti di suo figlio Atreus sta alimentando un'accesa discussione sui social, con tanti appassionati che protestano per la valutazione di Siliconera sul porting PC di God of War (trovate l'articolo completo nel link in calce alla notizia).

Nella recensione in questione, a dire il vero, la giornalista Dani Maddox descrive con dovizia di particolari e in maniera estremamente pacata e costruttiva quelli che, a suo dire, rappresentano i punti deboli della conversione eseguita dagli sviluppatori di God of War su PC, Jetpack Interactive: l'analisi, infatti, cita i mancati interventi per "rendere meno goffa" l'inquadratura e l'illogica suddivisione delle schede per gestire parametri come i sottotitoli.

Il pomo della discordia, per gli utenti che stanno criticando questa analisi sui social, è però rappresentato dal paragrafo in cui la redattrice descrive Kratos come un padre distante e dall'atteggiamento burbero, un eroe dal carattere tanto rude e schivo da minare l'esperienza narrativa e, con essa, il tasso "emozionale" della storia, specie in funzione del rapporto non proprio idilliaco tra padre e figlio. I severi giudizi sulla figura paterna di Kratos si riflettono nella sintesi finale e, conseguentemente, nel voto assegnato da Siliconera: il 7 su 10 del porting PC di God of War è infatti determinato, almeno in parte, proprio dal fatto che "Kratos è un padre burbero e distante, un fattore che potrebbe non soddisfare tutti coloro che cercavano un gioco amorevole".

Speriamo quindi che i toni aspri della polemica che sta infiammando sui social e sui forum di settore si smorzino al più presto.