God of War PC: una mod consente di giocarlo su Windows 7, 8 e 8.1

La conversione divina di God of War su PC ha già ricevuto decine di mod nonostante sia stato commercializzato da pochi giorni. Una delle patch fan made più scaricate è quella che consente di giocare il kolossal action di SIE Santa Monica su Windows 7, 8 e 8.1.

Sviluppata e condivisa gratuitamente sulle pagine di NexusMods dagli sviluppatori amatoriali Okt04175 e Alan2350, la patch in questione apporta delle modifiche ai file d'installazione per fare in modo che venga eseguito correttamente sui passati sistemi operativi di Microsoft non supportati dal titolo, come rimarcato da Sony con la scheda che elenca le specifiche e i requisiti PC di God of War.

L'aggiornamento in questione, nella fattispecie, interviene sul processo di rilevamento della versione del sistema operativo e lo modifica per far credere all'applicazione appena avviata di essere in esecuzione su Windows 10 o 11 e non su Win7, 8 o 8.1. Il sistema escogitato dai due modder prevede l'installazione di ulteriori patch fan made, anch'esse disponibili gratuitamente su portali come NexusMods: l'elenco dei software citati dai due modder comprende dxvk, vkd3d-proton, DXVK-Async Patch e DeltaPatcher.

Come sottolineano gli stessi autori della mod, l'installazione della loro patch amatoriale e degli altri programmi elencati rende inutilizzabile God of War PC su Windows 10 o 11, proprio in funzione delle modifiche da dover apportare al sistema utilizzato dal gioco per rilevare su quale OS viene eseguito. Per l'occasione, vi rimandiamo alla video analisi di DF sul porting sensazionale di God of War su PC.