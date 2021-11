God of War su PC: non solo DLSS, il gioco supporterà anche AMD FSR

Arrivano ottime notizie per tutti i possessori di schede video AMD appartenenti alle ultime generazioni che sono intenzionati a giocare la versione PC di God of War, in arrivo il prossimo anno.

Il sito ufficiale del produttore di hardware si è di recente aggiornato per confermare infatti che il titolo Santa Monica Studio supporterà la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Si tratta di una notizia che verrà accolta positivamente da tutti i giocatori che non possono sfruttare l'Nvidia DLSS, tecnologia esclusiva delle schede video RTX che verrà supportata anche dal gioco con protagonista Kratos. In attesa di poter apprezzare i benefici dell'utilizzo di entrambe le tecnologie, le quali consentono di aumentare la fluidità senza sacrificare il dettaglio grafico, vi ricordiamo che il gioco arriverà sia su Steam che sull'Epic Games Store a partire dal prossimo 14 gennaio 2022 ed è già possibile effettuare il preorder per accedere ad una serie di contenuti extra.

Avete già dato un'occhiata ai 10 screenshot in 4K di God of War su PC che evidenziano il salto di qualità grafico? Per chi non lo sapesse, inoltre, God of War su PC non è in sviluppo presso Santa Monica, ma è un altro il team che si sta occupando del porting.