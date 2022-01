God of War PC: ecco le novità dell'Update 1.0.3 tra crash risolti e prestazioni migliorate

A poco meno di due settimane dal lancio su PC di God of War, gli sviluppatori canadesi di Jetpack Interactive pubblicano l'Update 1.0.3: l'aggiornamento punta a risolvere alcune delle criticità ravvisate dagli acquirenti della nuova versione del capolavoro action adventure di SIE Santa Monica.

Il team di supporto di Jetpack Interactive e della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios spiegano su Steam di essere intervenuti a seguito dei problemi segnalati dalla community, specie per quanto concerne il calo di prestazioni ravvisato a causa dell'erronea gestione della memoria.

Sempre in funzione di questo intervento sul sistema di allocazione della memoria, una volta installato l'Update 1.0.3 dovrebbero risolversi anche il problema dei crash anomali dell'applicazione. Le note della patch non segnalano ulteriori modifiche o aggiunte, ma come di consueto vi terremo aggiornati su eventuali "sorprese" che dovessero emergere da questo update.

Nel frattempo, invitiamo chi ci segue a leggere la nostra recensione di God of War su PC, una conversione divina che, al netto delle problematiche di cui sopra, colpisce nel segno grazie all'ottima trasposizione dell'esperienza grafica, ludica e contenutistica del kolossal norreno con protagonisti Kratos e Atreus.