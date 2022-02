God of War PC: Patch 1.0.5 disponibile, ma i problemi su AMD non sono ancora risolti

Dopo l'enorme successo ottenuto da God of War al lancio su PC, i ragazzi di Santa Monica Studio non si sono seduti sugli allori e hanno continuato a lavorare al perfezionamento del codice di gioco. I loro sforzi hanno già prodotto diversi aggiornamenti, inclusa la recentissima Patch 1.0.5. Scopriamo assieme le novità principali.

Pubblicata nella serata di ieri 4 febbraio, la Patch 1.0.5 di God of War per PC ha innanzitutto risolto una serie di problematiche che affliggevano la produzione fin dal lancio avvenuto lo scorso mese:

I glifi in-game adesso corrispondono correttamente al tipo di controller selezionato in Steam;

Ora il DLSS Sharpening viene correttamente disattivato quando lo slider viene impostato a 0;

L'audio del gioco dovrebbe silenziarsi quando l'applicazione è in background;

Il TAA non provoca più il blur dell'immagine se la Scala di Renderizzazione è sotto al 100%;

La luminosità dell'HDR non sarà più influenzata dalle impostazioni della luminosità dell'SDR.

Potete scoprire gli altri fix applicati consultando il changelog completo della Patch 1.0.5 di God of War, tuttavia ci teniamo a segnalarvi che è stata introdotta anche la Precision Mouse Mode: indirizzata agli utenti più esperti, questa modalità funziona ignorando le tabelle di conversione di default da mouse a videocamera e permettendo la modifica dei valori direttamente nel file settings.ini. Questa modalità non dovrebbe essere utilizzata in abbinamento con la Mira Assistita.

A margine, Santa Monica Studio ha anche fatto sapere di aver identificato la causa principale dei problemi di performance su hardware AMD e di essersi messa alla ricerca di una soluzione. Le criticità, dunque, verranno risolte con uno dei futuri aggiornamenti.