God of War per PC pronto al lancio: su Steam pesa meno rispetto a PS5 e PS4

God of War si è presentato in forma smagliante su PC, e l'epica avventura norrena di Kratos e Atreus sarà finalmente disponibile su Steam a partire da venerdì 14 gennaio. Con il preload già attivo sulla piattaforma Valve, è stato ora svelato il peso di download dell'action-adventure di Sony Santa Monica.

Come rivelato dal sempre puntuale account PlayStation Game Size, God of War pesa 34.6GB su Steam, a fronte dei 45.6GB necessari invece su console PlayStation 4. Parliamo quindi di oltre 10GB in meno da scaricare su PC, ed il processo di download può essere ancora attivato tramite il pre-caricamento in attesa del lancio ufficiale atteso per il 14 gennaio.

Segnaliamo che NVIDIA ha recentemente pubblicato i nuovi driver Game Ready con cui sono stati introdotte tutta una serie di ottimizzazioni tecniche, utili a garantire le migliori prestazioni possibili ai giocatori che intraprenderanno il viaggio di Kratos su PC. Il gioco supporta le tecnologie DLSS e Reflex di NVIDIA, ma non mancherà nemmeno il supporto ad AMD FSR. Sfortunatamente, la versione PC di God of War non permette di sfruttare il cross-save con le versioni PlayStation del gioco.

A poche ore dal debutto ufficiale, God of War per PC è stato portato in trionfo dalle testate internazionali, che hanno lodato il lavoro svolto da Jetpack Interactive con il porting del gioco.