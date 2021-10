God of War per PC: 10 screenshot in 4K evidenziano il salto di qualità grafico

Dopo aver venduto la strabiliante cifra di 19,5 milioni di copie in versione PS4, lo spartano si appresta a conquistare anche l'utenza PC. Sony e Santa Monica Studio hanno infatti annunciato che God of War arriverà su Steam ed Epic Games Store il 14 gennaio 2022.

La potenza concessa dall'hardware dei Personal Computer ha permesso agli sviluppatori californiani di migliorare ulteriormente la resa grafica e aggiungere alcune funzionalità esclusive con il supporto di NVIDIA. Ed è stata proprio la casa di Santa Clara a fornirci ben 10 nuovi screenshot in 4K di God of War, che puntano a rendere evidenti agli occhi di tutti le migliorie tecniche apportate al gioco.

God of War per PC, oltre al supporto alla risoluzione 4K e al framerate illimitato, implementerà anche due tecnologie di nuova generazione messe a punto da NVIDIA, ossia il DLSS (Deep Learning Super Sampling), che su schede selezionate permette di aumentare il frame rate e generare immagini nitide, e il Reflex a bassa latenza, che rende possibile un gameplay più reattivo. Non mancano all'appello neppure l'HDR su monitor G-SYNC e G-SYNC ULTIMATE, l'ultra-widescreen 21:9 e il supporto ai controller DualShock 4 e DualSense. Per quanto concerne l'effettistica, possiamo aspettarci ombre ad una risoluzione maggiore, riflessi screen space migliorati, asset più dettagliati ed effetti Ground Truth Ambient Occlusion (GTAO) e Screen Space Directional Occlusion (SSDO) potenziati.

Ammirate i dieci screenshot in 4K raccolti nella galleria in calce per farvi un'idea del salto grafico compiuto da God of War su PC.