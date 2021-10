God of War su PC è uno splendore: il video confronto con l'edizione PS5

L'arrivo di God of War su PC ha scatenato gli entusiasmi dei giocatori, che a inizio 2022 potranno godersi una delle migliori esclusive uscite su PlayStation 4 nel corso del suo ciclo vitale. L'attesa è tale che God of War è schizzato sul podio dei giochi più venduti su Steam nei momenti immediatamente successivi all'annuncio della nuova versione.

I giocatori dovranno aspettare fino al 14 gennaio 2022 prima di mettere le mani sopra l'opera firmata Santa Monica Studios, ma già da ora è possibile fare paragoni tra la versione per console Sony e quella futura per mouse e tastiera. Dopo aver visto 10 screenshot in 4K di God of War per PC che hanno già evidenziato un passo avanti tecnico, arriva anche il primo video confronto con l'upgrade per PlayStation 5, che permette di vedere le differenze anche in movimento. A giudicare dal filmato le due versioni non differiscono troppo tra loro, tuttavia su PC si notano migliorie nei dettagli e nelle textures, in particolare per quanto riguarda le ambientazioni circostanti. La colorazione, infine, tende leggermente verso lo scuro rispetto a quanto visto su PS5.

Le avventure norrene di Kratos in arrivo su Steam ed Epic Games Store avranno diverse migliorie ed ottimizzazioni, garantendo anche il supporto alla risoluzione ultra-widescreen 21:9 e al Super Sampling in Deep Learning di NVIDIA DLSS. Sarà interessante vedere ulteriori confronti nel proprio futuro, quando il titolo Sony sarà sempre più vicino al suo debutto sul nuovo sistema.