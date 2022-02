God of War per PC è un successo, Sony è contenta dei risultati ottenuti

God of War è uscito su PC a metà gennaio ed ha venduto in pochi giorni oltre un milione di copie, dominando le classifiche di Steam e contendendosi la vetta con Monster Hunter Rise. Sony sembra essere molto contenta dei risultati ottenuti, come confermato dalla compagnia durante l'ultima riunione con gli azionisti.

"La nostra visione è quella di portare le nostre IP su più piattaforme e questa è una grande opportunità per Sony, come confermato anche dal successo della versione PC di God od War e altri giochi first party."

Sebbene la compagnia non abbia diffuso dati di vendita, God of War dovrebbe aver performato meglio rispetto ai precedenti giochi di PlayStation Studios pubblicati su PC come Days Gone e Horizon Zero Dawn Complete Edition. La prossima IP PlayStation ad arrivare su PC sarà Uncharted L'Eredità dei Ladri, raccolta che include Uncharted 4 Fine di un Ladro e lo spin-off L'Eredità Perduta, la collection è già disponibile su PS5 dal 28 gennaio scorso mentre il debutto su Windows è atteso per i primi mesi dell'anno.

Secondo un noto analista presto questa finestra temporale di pubblicazione si abbasserà notevolmente fino a ridursi con l'obiettivo di pubblicare i giochi PlayStation Studios in contemporanea su PS5 e PC, Sony non ha mai commentato direttamente questa possibilità, limitandosi a dichiarare di voler supportare anche altre piattaforme come i dispositivi mobile e appunto il PC.