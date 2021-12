God of War PC in un nuovo trailer in 4K/60fps: svelati i requisiti di sistema

NVIDIA e Santa Monica Studio rendono più piacevole l'attesa per la versione PC di God of War pubblicando un nuovo trailer e i requisiti di sistema della nuova edizione del gioco uscito originariamente su PlayStation 4 nel 2018.

Il trailer, che presenta un mix di sessioni giocate e filmati catturati alla risoluzione 4K e a 60fps, mette in risalto le qualità tecniche della versione PC di God of War, che supporterà le tecnologie NVIDIA DLSS e NVIDIA Reflex, le ombre in alta risoluzione e dei riflessi screen space migliorati.

Dopo aver ammirato il filmato allegato in cima a questa notizia, potete anche dare un'occhiata ai requisiti di sistema dettagliati, che delineano ben cinque differenti configurazioni di gioco ideali. Sì passa dai requisiti minimi con target 720p @ 30fps e settaggi bassi (Intel i5-2500k o AMD Ryzen 3 con NVIDIA GTX 960 o AMD R9 290X) ai requisiti ultra con target 4K @ 60fps e dettagli massimi (Intel i9-9900k o AMD Ryzen 9 3950X con NVIDIA RTX 3080 o AMD RX 6800 XT). Cliccate sull'immagine in basso per consultare i requisiti di sistema nel dettaglio.

God of War verrà lanciato su PC il 14 gennaio 2022. Può già essere prenotato su Steam ed Epic Games Store al orezzo di 49,99 euro.