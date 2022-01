God of War: PC Ultra vs PS5, il video confronto mostra le differenze grafiche

Con la scadenza dell'embargo per la pubblicazione della recensione di God of War per PC arrivano ovviamente anche i primi video comparativi che mettono a confronto la versione per Windows con settaggi Ultra con quella per PS5 con upgrade next-gen installato.

Il video pubblicato da GameSpot USA permette di dare uno sguardo alle differenze grafiche tra le due versioni, con la versione PC che presenta piccole migliorie alla qualità delle texture e della nebbia dinamica. Ci sono differenze anche per quanto riguarda ombre mentre la testata americana sottolinea come "i colori più o meno saturi dipendono dal metodo di cattura dei filmati" e di fatto non ci sono differenze particolari in tal senso.

Come sottolineato anche dal nostro Alessandro Bruni nella recensione di God of War, Jetpack Interactive (studio che si è occupato della conversione per Windows) ha svolto un ottimo lavoro in fase di ottimizzazione e l'avventura di Kratos e Atreus si presenta in forma smagliante su PC grazie anche all'utilizzo di tecniche avanzate come GTAO (ground truth ambient occlusion) e SSDO (screen space directional occlusion) ed al supporto per DLSS di NVIDIA e FSR FidelityFX Super Resolution di AMD.

Prima di lasciarvi vi suggeriamo di dare una occhiata ai requisiti della versione PC di God of War, il gioco sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store dal 14 gennaio.