God of War su PC e i vantaggi della tecnologia Reflex: dettagli e video da NVIDIA

Durante il CES 2022 è stato confermato che The Day Before ed altri 9 giochi supporteranno NVIDIA DLSS, oltre a giochi che invece beneficeranno dei vantaggi dati dalla tecnologia Reflex. Tra questi troviamo anche God of War, in arrivo su PC il 14 gennaio 2022.

Già all'annuncio di God of War per PC era stato confermato il supporto alla tecnologia NVIDIA, ma il CES 2022 è stata l'occasione per vedere in azione la nuova versione del celebre titolo firmato Santa Monica Studios con tutti i vantaggi dati da Reflex. Tramite un post sul proprio sito ufficiale incentrato sui giochi che riceveranno il supporto a Reflex, la compagnia ha fornito alcuni interessanti dettagli anche su God of War.

"God of War del 2018 è uno dei migliori action mai realizzati, con personaggi avvincenti, una storia avvincente, un mondo incredibile da esplorare, e spettacolari battaglie e sequenze di gioco", spiega brevemente NVIDIA per poi analizzare i vantaggi dati da Reflex: "L'azione frenetica e le combo spettacolari di God of War sono la chiave per superare le sfide più difficili del gioco. Ma se la latenza del vostro PC è elevata, il gameplay appare lento ed i controlli poco reattivi. Le combo sono più difficili da concatenare, si sbagliano i salti più difficili e tutta l'esperienza appare rallentata. Ma con NVIDIA Reflex il gameplay diventerà più reattivo permettendovi di battere i boss con schivate all'ultimo secondo e potenti combo".

Ricordiamo infine che God of War su PC supporterà anche la tecnologia DLSS, oltre all'HDR ed altre feature tecniche esclusive per questa versione. Non resta ora che attendere il prossimo 14 gennaio.