God of War: per Digital Foundry il gioco stabilisce nuovi standard tecnici su console

Digital Foundry ha pubblicato l'attesissima video analisi di God of War: la testata ha messo a confronto le versioni PlayStation 4 e PS4 Pro, analizzando minuziosamente ogni dettaglio del comparto tecnico del nuovo gioco di Sony Santa Monica.

Il verdetto è unanime: God of War è ad oggi il gioco tecnicamente più impressionante disponibile su console, capace di settare nuovi standard per quanto riguarda grafica, animazioni e in generale sul versante tecnico.

Secondo DF, God of War è il gioco che meglio sfrutta la tecnica del Checkerboard Rendering, proponendo una resa grafica molto vicina alla risoluzione 4K reale, offrendo al tempo stesso anche un framerate generalmente stabile, con rari e occasionali cali solamente nelle situazioni più concitate.

Su PS4 Pro il gioco offre due modalità di visualizzazioni, denominate Performance (framerate a 60 fps) e Risoluzione (fino a 4 dinamici), Digital Foundry loda entrambe le modalità pur preferendo la seconda, capace di offrire un livello di dettaglio maggiore e un framerate generalmente stabile a 30 fps, con rari cali.

Trovate la video analisi in apertura della notizia, per saperne di più sul gioco di Sony Santa Monica vi rimandiamo alla nostra recensione di God of War per PlayStation 4.