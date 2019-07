God of War:per un errore Kratos avrebbe potuto chiamarsi 'Stig'! Lo racconta Stig Asmussen

Stig Asmussen è attualmente impegnato nei lavori su Star Wars: Jedi Fallen Order, ma in passato ha lavorato per lungo tempo alla serie God of War, compresa la creazione del primo capitolo.

Nel corso dei lavori al capitolo d'esordio di quello che sarebbe poi divenuto uno dei franchise più celebri dell'industria videoludica, uno dei temi al centro delle riflessioni di Santa Monica era il nome del protagonista. Nel corso di un'intervista concessa a Game Informer, Stig Asmussen ha raccontato in merito un simpatico aneddoto, dal quale apprendiamo che lo sviluppatore avrebbe potuto accidentalmente trasferire il proprio nome a quello del futuro Kratos!

Asmussen racconta infatti come, originariamente, il team al lavoro sul futuro primo gioco di God of War, esordito sul mercato nel corso del 2005, si riferisse al protagonista con il nome di "Dominus". Quest'ultimo, tuttavia, non aveva riscontrato il gradimento del reparto marketing. Di conseguenza, l'allora director David Jaffe aveva offerto ai membri del team la possibilità di stilare una lista di diverse proposte. Tra questi, vi era anche lo stesso Asmussen, che aveva indicato una "manciata di nomi". Il tutto fu in seguito sottoposto al vaglio della sezione marketing, che aveva infine ridotto le possibilità a circa quattro o cinque nomi, tra cui, ovviamente, l'ormai iconico "Kratos". All'interno di questa lista ristretta, tuttavia, era presente anche "Stig"! Lo sviluppatore, ha raccontato, non aveva inserito il suo nome nell'elenco, ma lo aveva semplicemente indicato sul documento perchè questo fosse riconducibile a lui. A quanto pare, tuttavia...alla sezione marketing l'opzione non era affatto dispiaciuta!



Stig Asmussen non ha avuto modo di collaborare alla realizzazione del "nuovo" God of War, esordito sul PS4 nel corso del 2018, ma in merito ha affermato: "[...] Era esattamente ciò di cui God of War aveva bisogno". La produzione per l'attuale home console di Sony si è rivelata infine un grande successo: sulle pagine di Everyeye potete trovare alcuni speciali dedicati, in cui si discute di mitologia e finale di God of War oppure di segreti ed easter egg del gioco.