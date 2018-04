God of War per PlayStation 4: come funziona il sistema di crescita e aumento di livello

Abbiamo già ampliamente parlato di come il nuovo God of War introduca in una serie storicamente action elementi più squisitamente RPG. Tra questi, non poteva mancare il livello del personaggio, il quale, tuttavia, è governato da un sistema leggermente differente rispetto a quello proposto dalla maggior parte dei titoli.

In questa guida, tratteremo delle meccaniche che governano il sistema di “level up” di God of War e spiegheremo la differenza tra livello del personaggio e XP.



Come funziona il sistema di livelli

Come specificato nella nostra Guida al Crafting e alle Statistiche, una delle due valute principali del gioco sono gli XP (l'altra è l'Argento). Contrariamente a quanto si possa pensare, tuttavia, gli XP non si accumulano al fine del raggiungimento di un livello successivo. Piuttosto, tale valuta viene utilizzata per acquistare nuove abilità e potenziare le rune.



Ciò che davvero determina il livello di Kratos, nel sistema di quest’ultimo God of War, sono gli equipaggiamenti; nello specifico, l’armatura. In base a ciò che indossa Kratos in un determinato momento, il suo livello complessivo varierà. Se non siete sicuri riguardo all’effettiva capacità di un equipaggiamento di alzare il vostro livello, basterà verificare la presenza di una freccia verde accanto al vostro livello attuale quando andate a esaminare l’equipaggiamento interessato.

Ricordate, comunque, che tutto ciò che riguarda le armature avrà voce in capitolo sul vostro livello complessivo: dovrete dunque tenere in considerazione ogni singolo pezzo, nonché naturalmente i castoni incantesimo, approfonditi nella nostra guida al crafting.



Il livello massimo e l’importanza del livello

È bene specificare, comunque, come l’effettivo numero di livelli sia abbastanza limitato: purtroppo, non è ancora chiaro quale sia il livello massimo raggiungibile - ma difficilmente dovrebbe salire oltre il 9.