God of War per PlayStation 4: come guadagnare rapidamente Argento

Come anticipato nella nostra guida al crafting, God of War presenta due valute: XP e Argento. Se però gli XP sono ottenibili al termine di quasi ogni singola attività, l’Argento è solitamente ottenibile tramite azioni più specifiche. Se volete sapere come ottenere argento rapidamente, seguiteci in questa guida.

Ricordiamo, anzitutto, che l’Argento può essere utilizzato in svariati modi. La preziosa valuta sarà infatti indispensabile per acquistare equipaggiamento, craftare armature e potenziare oggetti già in nostro possesso. Sebbene il gioco compia un ottimo lavoro nel fornire al giocatore la giusta quantità di Argento a seconda dei progressi del giocatore stesso all’interno del mondo di gioco e della storia (soprattutto se ci si cura di svolgere almeno qualche attività secondaria), essere a conoscenza di alcuni metodi per accumulare Argento più in fretta può tornare indubbiamente utile in determinate situazioni.



Esplorate e guardatevi intorno

Il primo consiglio è forse il più scontato ma, com’è spesso il caso, il più fondamentale: se volete trovare il maggior quantitativo di Argento possibile, non negligete sull’esplorazione. In questo senso, la raccomandazione principale è quella di osservare sempre con estrema attenzione gli elementi dello scenario attorno a voi: spesso e volentieri potreste trovarvi di fronte a un vaso appeso, distruggibile con l’ascia, dal quale cadrà del prezioso Argento; o ancora, l’attenta osservazione potrebbe portarvi a scorgere il sentiero verso un forziere nascosto.

In via generale, ricordate che alcuni elementi distruttibili dello scenario vi garantiranno almeno qualche pezzo d’Argento; sebbene le quantità possano sembrare infime sulle prime, sul lungo periodo vi garantiranno un considerevole quantitativo extra di valuta.



Ricordate di raccogliere il loot

Naturalmente, l’Argento ottenuto a seguito di una vittoria in battaglia è altrettanto importante. Non dimenticate mai di raccogliere il loot lasciato dai nemici, in quanto l’Argento droppato da questi ultimi è spesso di quantità considerevoli. Tale raccomandazione è da tenere particolarmente a cuore a seguito delle boss fight del gioco: mancare di raccogliere il loot in questi casi vi precluderebbe il guadagno di una notevole quantità di Argento – nonché naturalmente di altre tipologie di premi.



Vendete il vecchio equipaggiamento

Doveste trovarvi a corto di Argento o nell’immediata necessità di accumulare una somma considerevole, ricordate sempre la possibilità di vendere ai fabbri nani (Sindri e Brok) il vostro vecchio equipaggiamento; la quantità di Argento guadagnata da una simile operazione è decisamente rispettabile. Se siete assolutamente sicuri di non dover più usare un determinato pezzo di equipaggiamento, potreste venderlo non appena entrati in possesso di un’opzione migliore. Del resto, il gioco non si mostrerà troppo punitivo di fronte a un ripensamento: se rivolete indietro un oggetto venduto, potrete sempre riacquistarlo con un sovrapprezzo. Naturalmente, oggetti di particolare rarità o importanza, quali gli artefatti, saranno vendibili a un prezzo considerevolmente maggiore.



In via generale, comunque, è bene ricordare nuovamente come l’unico vero requisito per avere sempre l’Argento necessario sia quello di non rushare il gioco. Se vi prenderete il vostro tempo per esplorare, raccogliere il loot e completare almeno qualche contenuto secondario, raramente di troverete con le tasche vuote.