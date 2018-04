God of War per PlayStation 4 debutta al primo posto della classifica italiana

Come ogni lunedì, AESVI ha pubblicato le classifiche di vendita italiane. Durante la settimana che va dal 16 al 22 aprile, God of War per PlayStation 4 è riuscito a imporsi sulla concorrenza, debuttando in prima posizione nella Top 10 multipiattaforma italiana.

Classifica italiana 16/22 aprile 2018

God of War si impone su Far Cry 5 e Destiny 2, i quali occupano rispettivamente il secondo e terzo posto della classifica italiana multipiattaforma per la settimana di riferimento.

GOD OF WAR PS4 FAR CRY 5 PS4 DESTINY 2 PS4 CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY PS4 FIFA 18 PS4 GRAND THEFT AUTO V PS4 CALL OF DUTY WWII PS4 MARIO KART 8 DELUXE SWITCH SUPER MARIO ODYSSEY SWITCH YAKUZA 6 THE SONG OF LIFE PS4

Buoni risultati anche per Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (quarto posto) e per i "classici" FIFA 18 e GTA V, da tempo presenti ininterrottamente in classifica. Da segnalare anche il debutto, in decima posizione, di Yakuza 6 The Song of Life, mentre Sea of Thieves esce dalla Top 10.



God of War ha debuttato al primo posto anche in Inghilterra e Spagna, mentre non sono ancora disponibili dati precisi relativamente alle vendite in Nord America, comunque apparentemente elevate già in fase di preordine, secondo quanto riportato da alcuni rumor. Gli analisti si aspettano che la nuova avventura di Kratos possa diventare l'esclusiva PS4 più venduta di sempre, superando agilmente quota dieci milioni di copie nel suo intero ciclo vitale.