God of War per PlayStation 4 durerà tra le 25 e le 35 ore

Nel corso della PlayStation Experience 2017, l'evento organizzato dache si sta attualmente tenendo ad Anheim, California, è salito sul palco il creative director dell'atteso, in arrivo in esclusiva su PlayStation 4 nel 2018.

Sfortunatamente non è stata annunciata la data di uscita del gioco, né è stato mostrato un nuovo trailer. Ciononostante, Barlog ha svelato che Santa Monica Studios si trova attualmente nelle fasi finali dello sviluppo di God of War, con il team di sviluppo impegnato a condurre numerosi playtest sulla build attuale. Basandosi proprio su questi test, Santa Monica ha assicurato che un walktrough completo di God of War terrà impegnati i giocatori per una media di 25/35 ore di gameplay.

God of War è atteso su PlayStation 4 nei primi mesi del 2018. Rimanete sulle nostre pagine per i prossimi aggiornamenti dalla PS Experience 2017.