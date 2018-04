God of War per PS4: come aprire le Camere Nascoste

Sebbene ci si imbatta in una Camera Nascosta già nelle prime fasi di gioco, non è immediatamente chiaro come sia possibile aprire le imponenti ante di pietra. In questa guida, vedremo come occorrerà procedere per sbloccare le varie Camere Nascoste sparse per il mondo di God of War.

È importante sapere, anzitutto, che nelle prime ore non ci sarà modo di accedere alle Camere Nascoste. Sarà insomma inutile penarsi o interrogarsi riguardo a eventuali contenuti secondari mancati, in quanto l’oggetto indispensabile per l’apertura delle Camere sarà ottenibile unicamente proseguendo con la storia principale. Sebbene il contenuto spoiler sia già avvisato tramite la preview, ci teniamo a ribadirlo: se non volete sapere quando e come sarete in grado di accedere alle Camere Nascoste, e soprattutto quale sia il loro contenuto, vi consigliamo di non continuare nella lettura.

Riconoscerete facilmente le Camere Nascoste, in quanto il loro ingresso è bloccato da imponenti portoni di pietra e da una sorta di sigillo dalla superficie riflettente.



Sbloccare le Camere Nascoste

Sarete in grado di sbloccare le Camere Nascoste soltanto a partire dall’inizio del capitolo otto della storia principale. Al termine del capitolo precedente, infatti, avrete ottenuto un oggetto indispensabile per l’apertura dei sigilli. Per usare tale oggetto e aprire dunque le Camere Nascoste, avvicinatevi al sigillo a specchio: premete cerchio e cominciate a muovere la mano di Kratos finché il controller non comincia a vibrare. A questo punto, non vi resterà altro che premere R2 per rompere il vetro. Ripetete il processo finché il sigillo non sarà distrutto.



Il contenuto delle Camere Nascoste

Sarà all’interno delle Camere Nascoste che potrete trovare i boss opzionali del gioco: le valchirie. Dato che queste ultime saranno in grado di offrirvi una sfida degna di questo nome, vi consigliamo di affrontarle non prima del raggiungimento del livello 6. Sebbene il livello di sfida offerto dalle valchirie sia effettivamente alto, i premi che otterrete a seguito della loro sconfitta si riveleranno indubbiamente meritevoli del tempo e del sudore spesi.

Al di là delle valchirie, comunque, ogni Camera Nascosta offre numerose attività e loot da scoprire. Come attività di end game, costituiscono decisamente un contenuto che vale la pena esplorare fino in fondo.