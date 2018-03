God of War per PlayStation 4 potrebbe includere le microtransazioni?

Una indiscrezione proviene da Reddit , dove un utente ha postato uno scatto tratto da uno dei menu diche sembra indicare la presenza di microtransazioni nel nuovo gioco di

L'immagine in questione non è purtroppo molto chiara, in quanto in bassa risoluzione, tuttavia sembra che lo scatto provenga da un evento stampa che si terrà presto a Parigi e che darà modo alla stampa internazionale di provare una demo del gioco della durata di tre ore.



Sul forum di ResetERA si è iniziato a parlare della possibilità che il gioco presenti microtransazioni, al momento, in ogni caso, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite che non dovrebbero tardare ad arrivare. Rcordiamo che God of War sarà disponibile dal prossimo 20 aprile in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.