God of War per PlayStation 4 potrebbe uscire ad aprile?

Sappiamo che God of War si trova nelle fasi finali dello sviluppo, tuttavia al momentonon ha ancora rivelato la data di lancio del gioco. Alcuni rumor indicavano marzo come mese di pubblicazione ma secondo Amazon.com il gioco potrebbe essere disponibile dalla fine di aprile.

Amazon USA ha inserito in listino la Collector's Edition del gioco, disponibile dal 20 aprile 2017 al prezzo di 129,99 euro. E' bene chiarire come la data in questione possa essere un semplice placeholder o magari un errore, considerando che le edizioni Standard e Mason Stone sono previste per un generico 30 giugno 2017, data che indica la fine del trimestre.

Restiamo in attesa di saperne di più, la sensazione è che non dovremmo attendere molto per scoprire la data di pubblicazione di God of War.