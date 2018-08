God of War per PS4 avrebbe potuto essere ambientato nell'Antico Egitto

Cory Barlog è intervenuto alla Devcom di Colonia e per l'occasione ha parlato della genesi del progetto God of War per PlayStation 4, rivelando come inizialmente l'ambientazione nordica non sia stata l'unica presa in considerazione dal team di sviluppo...

Nelle fasi iniziali dello sviluppo il team aveva varie idee riguardo l'ambientazione, tra cui l'Antico Egitto, per il quale erano stati creati anche dei concept, tuttavia dopo accese discussioni fu proprio Barlog a decidere di ambientare il gioco nelle fredde Terre del Nord. Inoltre abbiamo scoperto che inizialmente Kratos avrebbe dovuto avere un look più trasandato, infine nei giorni scorsi è stato mostrato anche il prototipo della prima Boss Fight.

Ricordiamo che nella giornata di oggi verrà distribuito un nuovo aggiornamento che introdurrà la modalità New Game Plus, accessibile solo dopo aver completato il gioco almeno una volta. God of War è l'esclusiva venduta più velocemente nella storia di PlayStation, l'avventura di Cory Barlog è stata decisamente apprezzata da pubblico e critica e sembra che Sony Santa Monica sia già al lavoro su God of War 2, sebbene non ci siano ancora conferme dirette in tal senso.