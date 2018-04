God of War per PS4 si aggiorna ancora con la patch 1.16

A meno di 24 ore di distanza dal lancio dell'aggiornamento 1.15, Sony Santa Monica ha pubblicato la patch 1.16, la quale risolve alcuni bug e migliora la stabilità generale del gioco, senza però introdurre nuovi contenuti.

Dal lancio del gioco, avvenuto il 20 aprile scorso, Sony Santa Monica sta pubblicando numerosi aggiornamenti per God of War, con l'obiettivo di risolvere i problemi tecnici segnalati dalla community e di migliorare la stabilità in alcune situazioni, sia su PS4 che su PS4 Pro.

Restiamo in attesa del primo vero "Major Update" che dovrebbe introdurre la già annunciata Modalità Foto, mostrata durante il livestream di lancio, il cui sviluppo sembra essere in fase decisamente avanzata. Nelle ultime settimane la community ha richiesto l'introduzione della modalità New Game Plus ma Cory Barlog non si è pronunciato a riguardo, non sappiamo quindi se Sony Santa Monica abbia preso o meno in considerazione questa ipotesi.

Sapevate che God of War è l'esclusiva PS4 con il Metascore più alto su Metacritic, nonchè il secondo gioco PlayStation 4 con il punteggio più alto, dopo Grand Theft Auto V? Secondo gli analisti, il nuovo titolo di Sony Santa Monica potrebbe vendere tra le 10 e le 20 milioni di copie durante il suo intero ciclo vitale, diventando così l'esclusiva PS4 più venduta di sempre.