God of War: perché Baldur cerca Kratos?

L’epicità del God of War datato 2018 (uno dei titoli gratis PlayStation Plus di giugno 2022) si manifesta già dalle prime ore di gioco, quando ci viene presentato il personaggio di Baldur intento a sfidare la furia di Kratos. A tal proposito, quali sono le motivazioni che spingono l'Aesir a mettersi sul cammino del Fantasma di Sparta?

A differenza di quel che si potrebbe pensare, Baldur non disturba la ritrovata quiete di Kratos perché interessato al dio della guerra. Su ordine del padre, infatti, il suo obiettivo era dare la caccia al cosiddetto guardiano Jötunn: un gigante sopravvissuto e nascosto nel regno di Midgard che da tempo si opponeva alla volontà di Odino. Il guardiano in questione non era altri che la moglie dello spartano, la madre di Atreus, che sappiamo essere venuta a mancare pochi giorni prima rispetto al momento in cui ha inizio il gioco.

