God of War: perché Kratos è così forte? Il segreto della sua potenza

Sin dalle origini della serie di God of War risalenti al 2005 abbiamo visto quanto Kratos sia un guerriero formidabile, capace di tenere testa da solo ad intere legioni demoniache così come agli Dei dell'Olimpo. Ma perché il Fantasma di Sparta è così forte?

La ragione dietro la sua immensa potenza è motivata dalle sue origini divine: Kratos è infatti figlio di Zeus (ecco chi è più forte tra Kratos e Zeus in God of War) cosa che lo rende dunque un semidio essendo nato da madre umana. Il fatto che nelle sue vene scorra sangue divino, unito al fatto di aver servito per anni le divinità dell'Olimpo, ha permesso allo spartano di raggiungere una forza mai eguagliata prima da nessun uomo.

In questo modo Kratos è stato anche capace di maneggiare armi come le Lame del Caos o la Spada dell'Olimpo (sapete che fine ha fatto la Spada dell'Olimpo in God of War?), sprigionando poteri incredibili che gli hanno permesso di eliminare qualunque tipo di minaccia lungo il suo cammino. La sua forza non è venuta meno anche molti anni dopo, una volta giunto nei Nove Regni: anche nella saga norrena di God of War l'iconico protagonista ha dimostrato di non aver perso nulla della sua antica potenza, nonostante con il passare del tempo sia divenuto più saggio imparando a controllare la rabbia che lo ha sempre contraddistinto quando era al servizio dell'Olimpo. Ciò non gli ha comunque impedito di tenere testa agli dei Aesir, dimostrandosi ancora una volta un pericolo per qualunque divinità, non importa di quale epoca e di quali terre.