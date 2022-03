God of War: perché Kratos odia gli Dei dell'Olimpo?

La strada della vendetta percorsa da Kratos in God of War è piena di massacri, compiuti con il solo scopo di raggiungere Ares ed eliminarlo e, successivamente, per combattere direttamente Zeus. Una vita quindi passata a fare i conti con un passato tragico, ma perché esattamente Kratos odia gli Dei?

Il fattore scatenante la furia di Kratos è l'uccisione della moglie Lysandra e della figlia Calliope, avvenuta per sue stesse mani, ma in uno stato di non consapevolezza. Fu Ares, infatti, ad architettare il massacro del Tempio dell'Oracolo, trasferendo la famiglia del guerriero greco nell'edificio al momento del violento assalto, portato a termine da una rabbia cieca che oscurava la lucidità del generale spartano. Le fiamme del tempio e la maledizione dell'Oracolo furono causa della pallida pelle di Kratos, da quel momento definito Fantasma di Sparta proprio per via dell'aspetto funesto ottenuto.

L'obiettivo di Ares era quello di recidere ogni forma di legame del suo campione con il mondo, intenzionato com'era a creare il guerriero perfetto. Proprio il Dio della Guerra sarà infatti il primo obiettivo della lunghissima scia di sangue che Kratos spargerà per la Grecia, fino ad arrivare all'eliminazione di Zeus, padre naturale e artefice di molte altre sventure avvenute nella famiglia dello spartano (ecco, a tal riguardo, perché Kratos vuole uccidere Zeus in God of War).



In cerca di altre storie sul Dio della Guerra? Ecco perché Kratos di God of War ha un segno rosso sul volto.