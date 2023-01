God Of War, perchè Kratos è pelato? Ecco il vero motivo

Il grande successo di God Of War ha permesso a Kratos di consacrarsi come una delle icone videoludiche PlayStation più apprezzate. Sono inoltre tante le curiosità su Kratos di God of War che hanno attirato i giocatori, compreso il suo particolare look.

Nonostante i diversi cambiamenti a cui la serie è stata sottoposta negli anni, infatti, Kratos ha mantenuto una continuità stilistica abbastanza evidente, mantenendo sempre calva la sua testa, ad esempio. A rendere intrigante la questione è però il fatto che gli sviluppatori non abbiano mai motivato espressamente questa scelta durante le interviste, non a caso sono nati diversi meme a riguardo all’interno della community di appassionati. Perché Kratos è pelato, dunque?



La risposta sembra giungere da una delle interviste concesse dal team durante lo sviluppo del primo God Of War e inserite all’interno del disco di gioco, nella sezione "contenuti speciali". Parlando della creazione del personaggio, in particolare, il creative director David Jaffe ha rivelato di aver passato in rassegna diversi bozzetti preliminari di Kratos, prima di trovare quello definitivo. I primi modelli erano troppo particolareggiati, ed è proprio rimuovendo poco alla volta i pezzi dell'armatura, compresa l'assenza di capigliatura, che il team ha raggiunto il character design perfetto per il loro gioco, capace di esprimere rabbia e prestanza fisica già al primo sguardo.

In poche parole, dunque, si tratta di una semplice scelta stilistica volta a dare una personalità ancora più aggressiva e decisa al personaggio, contribuendo così a renderlo uno dei più amati e riconosciuti dagli appassionati.