God of War: perché Kratos ha la pelle bianca? Ecco il vero motivo

Una delle caratteristiche più evidenti di Kratos in God of War è il colore particolarmente pallido della sua pelle, che gli conferisce un'aurea quasi spettrale. Il Dio della Guerra greco, però, non è sempre stato così ed un particolare evento ha cambiato il suo aspetto.

Nel primo God of War comincia la storia di vendetta di Kratos verso Ares, reo di aver causato la morte della moglie Lysandra e della figlia Calliope. Questo è anche il momento in cui il semidio e futuro Dio della Guerra acquisisce il pallore della sua pelle, quando cioè il suo corpo viene cosparso con le ceneri della sua defunta famiglia e maledetto da un Oracolo, che lo condanna a portare con sé il fardello delle sue azioni.



Un evento che lo perseguiterà, infatti, per tutta la sua vita. Almeno fino al momento del tentato suicidio in God of War 3 (qui la nostra recensione di God of War 3 Remastered) e con la conseguente fuga verso Midgard. L'incontro con la gigantessa Faye e la nascita del figlio Atreus sembrano tuttavia portare una rinnovata serenità nel guerriero greco, costretto però ad intraprendere un altro viaggio.



