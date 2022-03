God of War: perché Kratos ha un segno rosso sul volto?

La serie di God Of War ha sempre rappresentato, fin dall’uscita del suo primo capitolo su Playstation 3, una delle esclusive più importanti e di maggior successo delle console di casa Sony, status che è stato riconfermato grazie alla pubblicazione del quarto capitolo e al grande hype che sta accompagnando l’arrivo di God Of War Ragnarok.

Protagonista indiscusso della serie è ovviamente il personaggio di Kratos, il potente semidio greco che all’interno dei vari titoli della saga insegue la sua vendetta personale sfogando la propria rabbia contro gli dei e altre figure mitologiche del pantheon greco e norreno - per un approfondimento in tal senso vi consigliamo di recuperare la lista di tutti gli dei uccisi da Kratos in God Of War. La figura di Kratos è iconica e riconoscibile ovunque anche grazie ai suoi tratti fisici caratteristici, in particolare la testa completamente rasata e il grande tatuaggio rosso presente sul suo viso e sul braccio sinistro. Molti giocatori si sono domandati che cosa rappresenta questo disegno, ma in nessuno dei capitoli della serie viene fornita una vera e propria spiegazione a riguardo.

Nella mitologia della serie tutto ha inizio dall'adolescenza di Kratos, che insieme alla madre Callisto e al fratello minore Deimos viveva a Sparta. Un giorno la città venne attaccata da un esercito sconosciuto e Deimos fu catturato dai due personaggi che lo comandavano: la dea Atena e il dio Ares. In onore del fratello perduto, e come promessa di vendetta, Kratos decise di imprimere sulla pelle un grosso tatuaggio rosso identico al segno che Deimos portava sul suo corpo fin dalla nascita, un tatuaggio che lo ha accompagnato durante la sua scalata a generale delle forze spartane e durante tutti gli avvenimenti narrati all'interno dei videogiochi della saga di God Of War.

Le curiosità e i dettagli da scoprire sulla vita di Kratos sono ancora molti, ma l'attenzione del pubblico sembrerebbe ormai essersi rivolta sulla figura di suo figlio: infatti anche Atreus è l'impersonificazione di un dio, e secondo alcune ricostruzioni potrebbe essere lui il protagonista di God Of War Ragnarok, secondo e apparentemente ultimo capitolo della saga norrena della serie.