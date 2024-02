God of War: perché Kratos si suicida? La storia del disperato atto dello spartano

L'inizio del primo God of War, quello lanciato su PS2 nell'ormai lontano 2005, è uno di quelli che non si scordano facilmente: Kratos, il protagonista indiscusso dell'intera saga, è in procinto di gettarsi nel Mar Egeo dalla cima della montagna più alta della Grecia, con il chiaro intento di togliersi la vita. Cosa lo spinge a commettere un gesto tanto estremo?

Per quale motivo Kratos si suicida?

Per comprendere le motivazioni del tentato suicidio del protagonista, bisogna riavvolgere il tempo fino ad un'epoca precedente agli eventi narrati nei videogiochi. In passato, Kratos era un generale spartano che serviva la propria Città-Stato con dedizione e impegno, finché un giorno il suo esercito si ritrova ad affrontare un'inarrestabile orda di barbari.

Sull'orlo della sconfitta, Kratos invoca l'aiuto Ares, dio della guerra e suo protettore, il quale giunge immediatamente in suo soccorso. Il dio dona a Kratos le Lame del Caos sovvertendo le sorti della battaglia, ottenendo tuttavia in cambio la sua anima. Il prezzo da pagare diventa ben presto molto chiaro. In preda ad una furia cieca, Kratos intraprende con il suo fedele esercito una poderosa campagna di sterminio per tutta l'Antica Grecia, che lo conduce finanche a macchiarsi del sangue di sua moglie e sua figlia, teletrasportate dinanzi a lui da un perfido Ares. Quel giorno, Kratos capisce che è meglio non fare patti con un dio.

Consumato dalle visioni del passato e marchiato a vita con le ceneri bianche delle sue amate, Kratos si trasforma nel Fantasma di Sparta e si mette al servizio degli altri dèi alla ricerca di perdono per i suoi peccati. Tempo dopo, gli si presenta l'occasione di vendicarsi del dio della guerra e non se la lascia scappare: dopo numerose peripezie, che lo vedono scontrarsi con mostri mitologici, radere al suolo intere città e scoperchiare il vaso di Pandora celato nel tempio sulle spalle del titano Crono, Kratos riesce ad ottenere un potere immane e infine vendicarsi uccidendo Ares. Gli eventi appena descritti si svolgono nel primo God of War, che non è altro che un lungo flashback atto a spiegare le motivazioni del tentato suicidio di Kratos.

Dopo aver ucciso Ares, Atena gli comunica che i suoi atti passati gli sono stati perdonati ma che gli dèi non possono liberarlo dagli incubi e le visioni che continuano a consumarlo. Non potendo più reggere tale peso, Kratos decide quindi di lanciarsi dalla montagna. A questo punto arriva il colpo di scena finale: Atena giunge nuovamente in suo soccorso, salvandolo dalla morte e offrendogli, come segno di riconoscenza, il posto di Ares. Kratos accetta e diventa il nuovo God of War, ovvero il nuovo dio della guerra. La storia prosegue poi in God of War 2...