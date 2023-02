God of War: perché Kratos ha ucciso la sua famiglia?

Come ben ricordano i fan di God of War sin dagli inizi dell'originale saga greca, ancora prima di farsi una nuova vita tra i Nove Regni con Faye ed il loro figlio Atreus, Kratos aveva una famiglia all'epoca in cui era al servizio degli Dei dell'Olimpo.

Nel tentativo di salvarsi la vita al termine di una cruenta battaglia con i barbari, il guerriero spartano sacrificò la sua libertà al dio della guerra Ares, giurando di servirlo in eterno e di seguire ogni suo comando. Ciò porterà l'uomo a rinunciare a qualunque cosa, persino sua moglie Lysandra e la loro figlia Calliope, che ucciderà con le sue stesse mani.

Perché Kratos ha ucciso la sua famiglia? Si è trattato in verità di un semplice ma nefasto errore, dato che lo spartano non avrebbe mai volontariamente fatto del male ai suoi cari. Seguendo gli ordini di Ares, infatti, Kratos guidò il suo esercito verso un villaggio devoto alla dea Atena, con il compito di raderlo al suolo e trucidarne senza pietà gli abitanti. Mosso da una furia cieca, Kratos arrivò al tempio del villaggio: ignorando gli avvertimenti dell'Oracolo, il guerriero fece strage di tutti i presenti nel luogo sacro, senza accorgersi che tra le sue vittime c'erano anche Lysandra e Calliope, tratti con l'inganno da Ares in quell'edificio per fare in modo che il suo servo li uccidesse recidendo per sempre ogni legame con la sua vecchia vita.

E' questo il motivo per cui Kratos odia gli Dei dell'Olimpo in God of War, giurando così vendetta nei loro confronti. E lo sterminio della sua famiglia spiega anche perché Kratos viene chiamato Fantasma di Sparta in God of War.