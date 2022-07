God of War: perché Kratos viene chiamato il Fantasma di Sparta?

Se God of War è divenuta una delle serie PlayStation più amate di sempre, parte del merito va riconosciuto anche al suo protagonista, il guerriero semidio Kratos, protagonista sin dal primissimo episodio del 2005 e pronto a fare il suo ritorno in God of War Ragnarok per PS5 e PS4.

Il guerriero spartano in origine si è distinto per il suo animo brutale e tormentato, soggiogato al volere degli Dei dell'Olimpo e in particolare di Ares, al quale ha venduto l'anima pur di ottenere i poteri necessari per sconfiggere gli invasori barbari che stavano per sconfiggerlo in battaglia. Da quel momento, Kratos ha compiuto massacri in nome delle divinità greche, ottenendo nel corso del tempo anche il temibile soprannome di Fantasma di Sparta.

Per quale motivo Kratos viene chiamato così? Tutto si ricollega alle origini del personaggio, narrate tramite flashback in più occasioni nel corso dei primi giochi della serie. Durante la razzia ad un villaggio dedicato alla dea Atena ordinato da Ares, Kratos si ritrovò nei pressi del tempio locale, pronto a varcarlo per uccidere chiunque fosse al suo interno. L'Oracolo del tempio, tuttavia, gli intimò di non varcare per alcun motivo le porte di quel luogo sacro, parole che vennero ignorate dall'uomo che, una volta dentro, eliminò tutti i presenti con la furia che lo ha sempre contraddistinto. Ma così facendo non si rese conto che all'interno dell'edificio erano presenti anche sua moglie Lysandra e sua figlia Calliope.

Sconvolto per il tragico gesto compiuto, le ceneri delle due persone a lui più care finiranno con l'attaccarsi alla sua pelle: in questo modo il colore del corpo di Kratos assunse una forma bianco cinerea dandogli in questo modo un aspetto unico ed inquietante che porterà alla nascita del Fantasma di Sparta, soprannome dannato nonché prova dei massacri compiuti, ricordati dal suo fisico quasi spettrale.

