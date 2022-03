God Of War: perché Kratos vuole uccidere Zeus?

Il personaggio di Kratos, semidio greco protagonista di God Of War, è una delle figure videoludiche più famose ed iconiche fin dalla sua prima apparizione, avvenuta su PlayStation 2 nel corso dell'ormai lontano 2005: quest'anno ricorre infatti il diciassettesimo anniversario di God Of War.

La forza bruta e la furia omicida di Kratos sono famose in tutto il mondo, con ben pochi giocatori che non conoscono la sua missione di vendetta personale attuata contro gli dei dell'Olimpo e altre figure mitologiche del pantheon greco nel corso della prima trilogia, per arrivare allo scontro finale con Zeus. Alcuni potrebbero tuttavia non conoscere il motivo che spinge il Fantasma di Sparta a seguire strada di sangue e vendetta: vediamo quindi perché Kratos vuole uccidere Zeus.

Come detto, il protagonista vuole ottenere la sua vendetta contro l'Olimpo, dopo aver scoperto la loro responsabilità diretta nella morte di sua madre e nel rapimento di suo fratello Deimos, avvenuto molti anni prima delle vicende narrate nella saga greca, ad opera di Ares e Atena. L'operazione dei due dèi era stata voluta da Zeus, vero padre di Kratos e Deimos, il quale desiderava eliminare ogni minaccia nei confronti del suo regno divino.



Il dio del tuono aveva infatti scoperto una profezia secondo cui l'Olimpo sarebbe stato distrutto da un guerriero con un segno rosso sul volto, con Deimos nato effettivamente con questo marchio particolare sul corpo. Il guerriero a cui si riferiva la profezia era però Kratos, il quale si tatuò una striscia dello stesso colore, simile a quello del fratello perduto, dando inizio alla sua guerra contro il padre degli dèi.



Di conseguenza, questo è anche il motivo per cui Kratos ha un grosso segno rosso sul volto e sul braccio sinistro.