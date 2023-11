God of War: perché Odino ha solo un occhio? Mitologia e licenze creative

Odino, noto anche come il Padre degli Dèi, è un personaggio importante della serie di God of War. Il suo personaggio è basato sull'omonima e mitica figura norrena e, fra i dettagli che lo contraddistinguono, c'è quello di avere un solo occhio. Scopriamo il perché.

Dopo aver approfondito chi è Odino in God of War Ragnarök, è interessante capire perché nella saga norrena che narra le avventure di Kratos, Odino è raffigurato con un occhio solo. Questa caratteristica si basa sulla mitologia norrena stessa, nella quale Odino sacrificò uno dei suoi occhi al Pozzo di Mimir nella sua ricerca della saggezza. Era disposto a pagare qualunque prezzo pur di comprendere i misteri della vita.

Nel contesto di God of War Ragnarök, Odino perde un occhio presumibilmente nel tentativo di scoprire cosa risiedeva oltre uno squarcio mistico all'interno del regno, che lo incuriosì al tempo in cui era un dio molto più giovane.

La rappresentazione di Odino con un occhio solo in God of War è quindi una miscela di tradizione mitologica e interpretazione creativa da parte degli sviluppatori (qui potete leggere un approfondimento di come God of War e Ragnarök hanno riscritto miti e leggende norrene).

Nel gioco, Odino è raffigurato come vendicativo, crudele, manipolatore e materialista. Il suo obiettivo è quello di scoprire i segreti del creato e di sradicare l'intera razza degli Jötnar per essersi rifiutata di condividere con lui la propria saggezza segreta.

Questo antagonista possiede forza soprannaturale, resistenza, riflessi e velocità. Ha anche una vasta conoscenza della magia e degli incantesimi, abilità di mutaforma e un intelletto sopraffino.