God of War perde la dicitura Only on PlayStation sul sito ufficiale, uscirà su PC?

Sony ha aggiornato nelle scorse ore il sito ufficiale PlayStation per il Nord America rimuovendo il bollino Only on PlayStation dalla pagina ufficiale di God of War. Cosa sta succedendo esattamente? Proviamo a fare chiarezza.

Con l'annuncio di Horizon Zero Dawn per PC sono in molti a pensare che il prossimo gioco Sony Interactive Entertainment a debuttare su Windows possa essere proprio God of War. Come detto l'opera di Cory Barlog è stata privata del bollino Only on PlayStation sul sito ufficiale americano, tuttavia potrebbe trattarsi di un semplice errore dal momento che la dicitura è ancora presente nei siti di altri paesi (come l'Australia, ad esempio).

Il marchio Only on PlayStaton viene usato notoriamente per evidenziare le esclusive prodotte e pubblicate da Sony Interactive Entertainment come Bloodborne, Days Gone, Marvel's Spider-Man e Dreams, solamente per citare alcuni titoli he presentano questa etichetta, al contrario ad esempio di giochi già disponibili o in arrivo su PC come Detroit Become Human, Horizon Zero Dawn e Death Stranding

God of War uscirà su PC? E' presto per dirlo e come accennato poco sopra potrebbe trattarsi di un banale errore tecnico, recentemente Cory Barlog si è detto dubbioso su questa eventualità e al momento non sembrano esserci segnali concreti per quanto riguarda il debutto di God of War su piattaforme non legate all'ecosistema PlayStation.