God of War: quanto pesa l'ascia Il Leviatano di Kratos?

Il Leviatano è una straordinaria ascia che è comparsa per la prima volta fra le mani di Kratos come arma principale in God of War nel 2018, il primo titolo dell’era legata alla mitologia norrena. Forgiata dal duo di fabbri Brok e Sindri, è uno strumento di eccellente fattura. Ma quanto pesa?

A vedersi in game, soprattutto in God of War: Ragnarök, sembra essere un arnese piuttosto pesante, nonostante la leggiadria con cui il protagonista riesce a maneggiarlo. Sicuramente si differenzia da un’ascia normale, il cui peso medio tocca generalmente non supera i due chilogrammi.

Quanto pesa l’ascia Il Leviatano di Kratos?

Considerando il materiale di cui è composta la testa dell’ascia è forgiata, ossia acciaio al carbonio, il peso approssimativo dell’intera arma si aggira intorno ai quattro chilogrammi, ben poca cosa per le possenti braccia di Kratos. È interessante notare anche i dettagli delle misure del Leviatano: la lunghezza del manico, che è realizzato in legno di frassino è di circa 100 cm, mentre la lunghezza della testa dell'ascia si attesta sui 32,5 cm. L’impugnatura, inoltre, è avvolta da una striscia di pelle che ne facilita la presa, rendendola più salda per il portatore Questa portentosa ascia ha mietuto non poche vittime nel suo passaggio. Il Leviatano può essere potenziato ed è capace di fronteggiare anche il potere del mitico martello di Mjölnir e, oltre alla sua maestosa estetica, soprattutto nel motivo che compone la sua testa, simboleggia anche il graduale cambio di personalità che avviene nel cuore del Fantasma di Sparta.

L'ascia reca incise sulla lama diverse rune che le conferiscono diversi poteri, tra cui l'uso del ghiaccio e la capacità di richiamarla da qualsiasi distanza. Vanta, inoltre, due slot in cui collocare gli attacchi runici, un attacco pesante e uno leggero per ogni slot. Persino il pomo dell'ascia è personalizzabile con componenti che possono essere reperiti nei vari Regni o acquistati da Brok e Sindri. Naturalmente, Il Leviatano è solo uno dei numerosi componenti dell'attrezzatura di Kratos. Ci sono numerosi pezzi su cui è possibile mettere le mani e, nel caso foste interessati, vi rimandiamo alla nostra guida su come collezionare i migliore equipaggiamenti e le migliori abilità in God of War Ragnarok.