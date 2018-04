God of War: Photo Mode in azione, prototipo del 2015 e nuovo trailer con i riconoscimenti

Durante il livestream di lancio di God of War trasmesso nella notte, Sony Santa Monica ha svelato nuovi dettagli sul gioco, mostrando in azione il Photo Mode per la prima volta in assoluto e presentando il primo prototipo del gioco datato 2015.

Photo Mode

Cory Barlog aveva promesso l'arrivo del Photo Mode e così sarà: questa opzione sembra essere in avanzata fase di sviluppo ed è già stata mostrata in azione durante il livestream. Il Photo Mode di God of War permetterà di selezionare vari filtri e perfino di gestire le espressioni facciali di Kratos e Atreus, oltre alla profondità di campo e altri aspetti.

Al momento purtroppo non è stata fornita una data per il lancio del Photo Mode ma possiamo aspettarci che lo strumento venga reso disponibile nel giro di poche settimane.

Prototipo 2015

Cory Barlog ha mostrato in video anche una delle primissime demo di God of War datata 2015, un prototipo decisamente grezzo, utilizzato solamente come punto di partenza per ottenere "luce verde" da parte del publisher. Dopo aver visto la demo, Sony Interactive Entertainment ha approvato il progetto e in quell'anno è quindi partito ufficialmente lo sviluppo del gioco vero e proprio. Il comparto tecnico appariva ovviamente molto più povero e le meccaniche di gameplay non erano ancora state implementate ma certamente il "seme" di God of War era ben riconoscibile anche in questo prototipo.

Infine, è stato pubblicato un nuovo trailer che i riconoscimenti della stampa internazionale, la quale ha premiato il nuovo God of War con numerosi Perfect Score, definendo il titolo di Cory Barlog come uno dei migliori giochi di questa generazione, nonchè la miglior esclusiva PlayStation 4 in assoluto.