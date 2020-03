God of War per PlayStation 4: la storia del prequel a fumetti in un video

In attesa dell'arrivo di un fumetto canonico che racconterà le vicende tra il terzo capitolo della saga e l'inizio dell'epica nordica, ripercorriamo tutta la storia di una serie di albi prequel di God of War per PS4.

In concomitanza con i festeggiamenti per il quindicesimo anniversario della pubblicazione del primo God of War, la casa editrice Dark Horse Comics ha annunciato God of War: Fallen God, fumetto che si andrà a collocare temporalmente tra gli eventi narrati in God of War III e nel più recente God of War per PlayStation 4. Questa nuova avventura a fumetti, che approderà sugli scaffali il prossimo giugno 2020, andrà dunque a collocarsi in un periodo immediatamente antecedente all'avvio della saga norrena di Kratos e Atreus.



Al momento non sono disponibili molti dettagli su quelli che saranno i contenuti di quest'avventura inedita: in attesa di saperne di più, la Redazione di Everyeye ha dunque deciso di compiere un viaggio a ritroso nel tempo per proporvi le vicende narrate nei fumetti prequel di God of War pubblicati fino ad oggi. Per scoprire tutti i dettagli, potete partire alla scoperta del nostro filmato dedicato, disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che, ovviamente sul Canale Youtube di Everyeye.it. Non ci resta che augurarvi una buona visione!