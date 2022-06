God of War su PlayStation Plus: c'è chi si lamenta per l'eccessiva presenza del gioco

La presenza di God of War tra i giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2022 è stata confermata da diversi leak e si attende la conferma nella giornata di oggi.... tuttavia la scelta di aggiungere l'avventura di Kratos al profilo PlayStation Plus Essentials sembra aver generato diverse critiche da parte della community PlayStation.

Il motivo? Il gioco è presente letteralmente ovunque nei servizi in abbonamento targati PlayStation. God of War è incluso tra i giochi PS4 per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium, è presente nella PlayStation Plus Collection per PlayStation 5 e da giugno anche nel catalogo PlayStation Plus per gli abbonati Essentials, se il leak verrà confermato (ma le probabilità sono molto, molto alte).

Non dimentichiamoci che God of War è presente anche su PlayStation Now, anche se quest'ultimo servizio verrà dismesso con l'arrivo del nuovo PlayStation Plus a partire dal 23 giugno. Di fatto c'è chi si lamenta per la sovrabbondanza di God of War, gli abbonati PlayStation Plus in possesso di PS5 possono scaricare il gioco dalla PlayStation Plus Collection mentre gli iscritti Premium ed Extra troveranno God of War già in catalogo, senza bisogno di attendere i giochi gratis mensili di giugno.

God of War viene visto dunque come un "gioco prezzemolino" e la strategia di Sony non sembra convincere una parte della community PlayStation. E voi cosa ne pensate?