God of War e Pokemon conquistano l'Europa a novembre ma le vendite sono in calo

18.1 milioni di videogiochi sono stati venduti a novembre in Europa, si tratta di un numero in calo del 17% rispetto al mese di novembre dello scorso anno. 7.8 milioni di giochi sono stati venduti in formato digitale (-15% anno su anno) mentre 10.4 milioni in formato fisico (-18% su base annua).

Uno dei motivi di questo calo è da ricercare secondo gli analisti nel lancio di Call of Duty: lo scorso anno Vanguard è uscito durante il mese di novembre mentre quest'anno Modern Warfare 2 è stato lanciato a ottobre, sebbene quest'ultimo abbia riscosso un successo maggiore del predecessore, l'uscita anticipata ha pesato sul volume di vendite del mese di novembre.

Il gioco più venduto del mese in Europa è stato God of War Ragnarok, nelle prime tre settimane di presenza sul mercato il gioco ha venduto il 62% in più rispetto a God of War, uscito però nel mese di aprile. La maggior parte delle copie (69%) sono state vendute su PS5 e il resto su PS4

Videogiochi più venduti classifica Europa novembre 2022

God of War Ragnarok (Sony) FIFA 23 (EA) Call of Duty Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Pokémon Violetto (Nintendo) (vendite digitali non disponibili) Pokémon Scarlatto (Nintendo) (vendite digitali non disponibili) Sonic Frontiers (Sega) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) (vendite digitali non disponibili) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Football Manager 2023 (Sega) Nintendo Switch Sports (Nintendo) (vendite digitali non disponibili) The Last of Us Parte 2 (Sony) Horizon Forbidden West (Sony) NBA 2K23 (2K Games) Gran Turismo 7 (Sony) LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker (Warner Bros) God of War (Sony) It Takes Two (EA) Splatoon 3 (Nintendo) (vendite digitali non disponibili) Marvel's Spider-Man Miles Morales

Pokemon Scarlatto e Violetto sembrano aver venduto meno rispetto a God of War Ragnarok, anche se Nintendo non fornisce i dati legati ai download digitali. Pokemon Violetto è stato il più venduto tra i due nuovi giochi Pokemon con il 56% delle unità totali mentre Scarlatto si ferma al 44%. Nel complesso le vendite sono aumentate del 17% rispetto a quelle di Pokemon Diamante e Perla e del 23.5% rispetto a Spada e Scudo. Da segnalare Sonic Frontiers in sesta posizione e Football Manager 2023 al decimo posto.

Per quanto riguarda l'hardware, in totale sono state vendute 690.000 console a novembre in Europa, il 21% in meno rispetto al novembre 2021. Nintendo Switch continua a dominare con più del doppio di PlayStation 5 (seconda console più venduta del mese), da segnalare l'aumento delle vendite di PS5 (+49%) e Xbox Series X/S (+22%) rispetto al mese di novembre 2022.

Infine gli accessori segnano un totale di 1.8 milioni di pezzi venduti con il DualSense che si conferma l'accessorio più venduto, da segnalare inoltre due milioni di gift card (abbonamento, credito e punti) venduti a novembre con PlayStation Store, Steam e Roblox a dominare la scena mentre sembrano in calo le vendite delle gift card Xbox e Nintendo.