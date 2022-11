Da God of War a Pokemon, passando per Sonic: ecco i giochi in uscita a novembre

Nonostante le evidenti difficoltà affrontate dall'intera industria videoludica nel ritornare ai livelli di produttività pre-Covid (prova ne siano i tanti rinvii verificatisi in questi mesi), a novembre non mancheranno certo le occasioni per divertirsi con nuovi titoli appartenenti ai generi più disparati.

Come ben sapranno tutti i possessori di console PlayStation, dal 9 novembre ci si potrà finalmente immergere nelle atmosfere di God of War Ragnarok, il capolavoro action adventure di Sony Santa Monica che conclude 'col botto' la saga norrena iniziata nel 2018 con il soft reboot della serie di GoW firmato da Cory Barlog.

Anche la community verdecrociata avrà di che gioire a novembre con l'approdo su PC, console Xbox e Game Pass di Pentiment e Somerville: al thriller medievale di Obsidian e all'avventura post-apocalittica degli autori di Limbo e Inside faranno compagnia produzioni multipiattaforma altrettanto attese dai possessori di console Sony e Microsoft come Gungrave GORE, Sonic Frontiers, Evil West o The Devil in Me.

Guardando in direzione di Nintendo e dell'oceanica platea di Switch, è poi impossibile non segnalare l'imminente arrivo a novembre del porting della gemma cooperativa It Takes Two, del GDR fantasy Harvestella e dell'open world Pokemon Scarlatto e Violetto.

Uno sguardo più ampio sulle uscite 'novembrine' ci ricorda inoltre il lancio di Football Manager 2023, Call of Duty Warzone 2.0, Warhammer 40.000 Darktide, del porting PC di Marvel's Spider-Man Miles Morales e della folle esperienza sandbox Goat Simulator 3.

Per tutti i dettagli su date e piattaforme di lancio, vi rimandiamo al nostro speciale sui nuovi giochi di novembre da GoW Ragnarok a Pokemon e Sonic.