God of War: portafoglio, zaino e orologio in collaborazione con SuperGroupies

God of War è una delle saghe videoludiche più amate di sempre e ora il brand di abbigliamento e accessori giapponese SuperGroupies ha deciso di omaggiarla lanciando una serie di prodotti in edizione limitata ispirati all'ultimo capitolo dell'epopea di Kratos. Gli accessori da collezione sono tre: uno zaino, un orologio e un portafogli.

Come potete vedere nelle immagini, lo zaino è ispirato alla veste di Atreus in pelliccia di lupo e presenta del pelo finto alle estremità (che può essere rimosso all'occorrenza). I lacci sono di un rosso brillante, che rimanda ai tatuaggi di Kratos, mentre sopra una delle tasche laterali è posto lo scudo che lo spartano utilizza nel gioco. Questo zaino è venduto al prezzo di 16.800 Yen, circa 135 €.

L'orologio invece si rifà del tutto allo Scudo del Guardiano e al posto delle ore troviamo alcune delle rune presenti nel gioco, con l'Ascia Leviatano a farci da lancetta delle ore e una freccia di Atreus a segnare i minuti. L'orologio è l'oggetto più costoso della collezione ed è venduto al prezzo di 19.800 Yen, ovvero circa 157 euro. Il portafogli, infine, è decorato da un lato con un ricamo che riproduce uno dei motivi incisi sull'ascia del protagonista, mentre dall'altro è attaccato un vero e proprio Scudo del Guardiano in miniatura. Quest'ultima componente della serie costa 11.800 Yen, circa 93 €.

Tutti e tre gli accessori saranno pre-ordinabili fino al 14 settembre, mentre il lancio ufficiale sarà a dicembre per l'orologio e lo zaino e a gennaio per il portafogli. Rimanendo in tema di merchandise, avete dato un'occhiata al busto di Kratos di Gaming Heads?